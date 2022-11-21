Ситуацію на Київщині стабілізовано: область повертається до графіків відключень світла

У Київській області ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київщина повертається до графіків відключень", - йдеться у повідомленні

Графіки можна переглянути тут

Зазначимо, що у Києві та Київській області зранку 21 листопада розпочалися екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки тимчасово не діяли.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетних ударів росії по критичній інфраструктурі майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

ЗАЕС врятує енергосистему– звільнення електростанції допоможе Україні подолати дефіцит

Читайте також: