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Ситуацію на Київщині стабілізовано: область повертається до графіків відключень світла

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Ситуацію на Київщині стабілізовано: область повертається до графіків відключень світла

Фото: Associated Press

У Київській області нині діють планові стабілізаційні відключення електроенеогії.

У Київській області ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київщина повертається до графіків відключень", - йдеться у повідомленні

Графіки можна переглянути тут

Зазначимо, що у Києві та Київській області зранку 21 листопада розпочалися екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки тимчасово не діяли.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетних ударів росії по критичній інфраструктурі майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

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