Ситуацію на Київщині стабілізовано: область повертається до графіків відключень світла

У Київській області нині діють планові стабілізаційні відключення електроенеогії.
У Київській області ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Київщина повертається до графіків відключень", - йдеться у повідомленні
Графіки можна переглянути тут
Зазначимо, що у Києві та Київській області зранку 21 листопада розпочалися екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки тимчасово не діяли.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетних ударів росії по критичній інфраструктурі майже половина енергосистеми України виведена з ладу.
Читайте також: