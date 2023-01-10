Ситуація зі світлом у Києві: споживання росте, тож можливі відключення у світло-сірих зонах графіка

У Києві обсяги обмежень зараз такі, що світло, найімовірніше, відключатимуть у світло-сірих зонах графіка. Це складно прийняти після тривалого часу без відключень, але така наша нова реальність зараз. Генерація не збільшиться, а споживання росте. Той самий дефіцит стає більшим.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

Гендиректор YASNO пояснив, як розподіляється електроенергія між споживачами.

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"Розподілом світла на всіх користувачів займаються диспетчери операторів системи розподілу. Їм доводять до відома обмеження, з якими працює енергосистема в конкретний момент часу. Планують, зазвичай, на добу вперед. Але за ситуацією стежать у режимі реального часу. Найпершою задачею із забезпечення у диспетчерів є підключення критичної інфраструктури. Ці об'єкти мають бути заживлені безперервно, вони - найбільш пріоритетні. Це лікарні, пожежки, комунальні підприємства. Зазвичай вони споживають близько 25-30% від загальних обсягів. Далі потрібно збалансовано розподілити решту електроенергії між побутовими споживачами і бізнесами. Тут у хід ідуть черги і групи", - розповів він.

Коваленко зазначив, що зазвичай між обсягами для населення і бізнесами є баланс. Але на новорічні свята населення не відключали саме через те, що відключили бізнес. І коли об’єми споживання бізнесу та промисловості зростають, вони мають такі самі пропорційні обмеження, що й населення.

"Тому як говорили в жовтні, до кінця березня треба бути готовими до будь-яких ситуацій", - резюмував гендиректор YASNO.

Нагадаємо, через численні скарги споживачів щодо недотримання графіків відключення світла Нацкомісія проведе виїзні перевірки семи обленерго.

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