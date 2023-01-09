Ситуація зі світлом у Києві: гендиректор YASNO пояснив, чому у столиці після Нового року знову вимикають електрику

У Києві були аварійні обмеження і незначно вийшли за графік у деяких районах.

Ні генерація, ні мережі наразі у Києві не в тому стані, щоб працювати без обмежень. Знижується температура на вулиці, росте споживання і кількість аварій. Тож відключення світла знову впровадили.

За словами генерального директора енергопостачальної компанії YASNO Сергія Коваленка, в Україні зафіксований суттєвий дефіцит генерації.

"Кожна область отримує значні обмеження, економлять всі. І на ці вихідні багато де графіки були більш жорсткими", - додав Коваленко.

Також гендиректор YASNO відповів, чому на Новий рік світло було, а наразі знову діють відключення світла.

"Те, що на Новий рік ми не мали відключень - це результат зусиль енергетиків, які буквально тримали тимчасові схеми в робочому стані. Також була відключена низка виробничих потужностей в цілому по країні, більше електроенергії пішло на населення. Зараз ми маємо тримати баланс між населенням та бізнесом, так як без роботи останнього зупиниться економіка", - зазначив він.

Сергій Коваленко нагадав, що зниження температури повітря теж потрібно брати до уваги.

"Ми знаємо, що кожні -5° - це +200 МВт, а отже, сьогодні нам для Києва потрібно більше МВт. І ви ніколи не знаєте, який саме мегават призведе до переходу на аварійні відключення", - додав він.

Ба більше, за словами Коваленка, ремонти мереж не припинялися ні під час святкувань, ні після.

"Зараз на капітальному ремонті один блок на Рівненській АЕС. І що гірше - до них додаються ще й аварії. Я розумію, що без світла тяжко, особливо, коли на Новий рік воно було кілька діб безперервно. Але зараз ми маємо економити", - додав гендиректор.

Нагадаємо, 3 січня Київ повернувся до стабілізаційних графіків.

У YASNO й раніше зазначали, що посилення морозів вплине на відключення світла у Києві.

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