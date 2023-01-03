Ситуація зі світлом у Києві: гендиректор YASNO озвучив втішний прогноз

У Києві наразі втішні прогнози щодо постачання електроенергії.

Про це генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко повідомив у Facebook.

"Новий рік ми зустріли під вибухи, але аж ніяк не від феєрверків, а від ракет і шахедів. Скажений ворог продовжує воювати із трансформаторами. Так, енергосистема має нові пошкодження, але завдяки ЗСУ та постійним ремонтам можна сказати, що ситуація зараз стабільна", - зазначив він.

Коваленко нагадав, що у вівторок, 3 січня, Київ повернувся до стабілізаційних графіків.

За його словами, тепла погода та вихідні на виробництвах і бізнесах дали змогу провести свята практично без відключень.

"Але зараз усі повертаються. І щоб не нашкодити системі, колеги повинні стежити за потужністю, що ми споживаємо", - повідомив Коваленко.

Гендиректор YASNO зазначив, що наразі прогнози втішні.

"На Київ подаються значні обсяги електроенергії, тому ми цілком у графіках, не перевищуючи обмежень. Це означає, що в білих та світло-сірих зонах схеми світло має бути", поясив він.

Коваленко додав, що інших відключень поки що не планується. ”Звісно, якщо не буде нових атак”, - зазначив він.

Водночас, гендиректор YASNO зазначив, що ймовірність локальних аварійних відключень залишається високою.

"Для того, щоб аварій траплялося менше, після включення світла, не вмикайте всі енергоємні прилади одночасно, оскільки це може викликати перевантаження обладнання", - додав він.

Нагадаємо, війна за 10 місяців завдала довкіллю Києву та області збитків на 47 мільярдів 483 мільйони гривень.

Коли ми зможемо користуватися світлом за потребою, а не за графіком – Максим Білявський

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