Ситуація з Житнім ринком: радник Кличка повідомив подробиці

Оголошено нові торги та подовжено термін подачі заяв на аукціон на максимально допустимий за законом термін, тобто до 25 днів. Про це сьогодні на засіданні Київради повідомив міський голова Віталій Кличко.

Міська влада подовжить термін подання заявок на оренду Житнього ринку в Києві до 25 днів. Умовою оренди є збереження функціоналу, збереження архітектури будівлі та подовження роботи ринку. Водночас серед вимог до орендаря – реконструкція критої будівлі, в тому числі даху, ремонт інженерних комунікацій.

Про це повідомив у Facebook радник міського голови Дмитро Білоцерковець.

"Всі спекуляції та маніпуляції навколо ситуації з Житнім ринком знято! По-перше, приміщення ринку є комунальною власністю, і мова йде виключно про оренду", – написав Білоцерковець.

По-друге, за його словами, умовою оренди є збереження функціоналу, збереження архітектури будівлі та продовження роботи ринку. Водночас серед вимог до орендаря – реконструкція критої будівлі, в тому числі даху, ремонт інженерних комунікацій.

Нагадаємо, дані про аукціон на право оренди Житнього ринку в Києві опублікувала Національна електронна біржа 18 березня.

2021 року міська влада Києва заявила про плани здати Житній ринок на Подолі в оренду, але пообіцяла, що вигляд будівлі не змінюватимуть.

Житній ринок є одним із найстаріших ринків Києва. Його сучасна будівля була побудована 1980 року.

Раніше військовий експерт Ігор Романенко сказав, що ціллю атаки окупантів по Києву могли бути інфраструктурні, військові та урядові об’єкти.

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