Ситуація з опаленням у Києві: Кличко розповів, як повертають тепло (відео)

Внаслідок знеструмлення котелень Києва після ракетного обстрілу 9 березня понад половина з них була переключена на альтернативні джерела електропостачання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Через пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури внаслідок ракетної атаки та знеструмлення котелень, "Київтеплоенерго" застосувує екстрені алгоритми реагування. Більше половини котелень столиці переключили на альтернативні джерела електропостачання", – йдеться в заяві.

Міський голова також поінформував, що вранку без опалення та гарячої води залишилася і Олександрівська клінічна лікарня. Там на стаціонарному лікуванні зараз перебувають майже 700 пацієнтів.

"Зараз тривають роботи з перепідключення центрального теплопункту закладу до трьох пересувних котелень потужністю 600 кВТ. Разом із котельнями в медзаклад доставили дизпаливо та генератори", – повідомив Кличко.

Він додав, що така модульна котельня на колесах може безперервно постачати тепло протягом тижня. Їх можна використовувати навіть за температури -30 градусів і температуру теплоносія можна регулювати залежно від погоди. Дозаправка таких котелень відбувається автоматично.

Нагадаємо, Росія влаштувала по Україні чергову масовану атаку ракетами і дронами 9 березня. Внаслідокобстрілів у Києві був пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури, тож частина містян опинилися без опалення.

Додамо, що потужні вибухи було чутно в Голосіївському та Святошинському районах Києва. Через влучання уламка ракети згоріли п’ять автомобілів, повибивало вікна в помешканнях та постраждали троє людей.

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