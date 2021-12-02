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Ситуація у Києві: у поліції запевнили, що заходи у центрі столиці відбулися без порушень 

Ситуація у Києві: у поліції запевнили, що заходи у центрі столиці відбулися без порушень 

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Ситуація у Києві: у поліції запевнили, що заходи у центрі столиці відбулися без порушень 

kyiv.npu.gov.ua

Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок на вулицях Києва. 

Акції протесту, які відбувалися у центрі Києва, відбулися без порушень правопорядку.

Про це заявили у Нацполіції. 

Безпеку громадян забезпечували працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії.

Поліцейські посилено забезпечували правопорядок у центральній частині міста під час запланованих акцій.

Заходи відбулися без порушень. Силовики продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок на вулицях Києва. 

Слід зазначити, що з легкої президентської руки акцію вже називають "державним переворотом". Самі ж організатори протесту заявляють, що проти державного перевороту, оскільки це буде на руку Кремлю. Також вони наголошують, що ця акція - мирна та закликають учасників бути відповідальними.

Нагадаємо, що на пресмарафоні 26 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку державного перевороту в Україні 1-2 грудня. За його словами, розвідка отримала аудіозапис де, представники України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у держперевороті.

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