Кулеба розповів про ситуацію з електроенергією на Київщині

У Київській області ситуація зі електроенергією залишається складною. За рішенням "Укренерго" в регіоні тривають екстрені відключення електрики.

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, тривалість вимкнення світла залежить від безпекової ситуації та швидкості відновлення інфраструктури.

"Своєю чергою, наголошу, що всі відповідні служби працюють цілодобово та без перерви", - зауважив керівник Київщини.

За його словами, пд час повітряної тривоги 17 листопада сили ППО збили декілька ворожих об’єктів, що цілились критичну інфраструктуру області. Обійшлося без "прильотів". "Проте маємо влучання в інших регіонах України, що впливає й на нашу енергосистему", - додав Кулеба.

До слова, у Києві вранці 17 листопада знову запроваджено екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Атака Росії на Київщину 17 листопада

В Україні зранку оголосили масштабну повітряну тривогу. Спочатку "почервоніли" південні та східні регіони. Згодом небезпека поширилася на всю країну.

Зокрема, під час тривоги у Києві та області пролунали вибухи. Повідомлли про роботу ППО.

Стало відомо, що під час повітряної тривоги Збройні сили України над Києвом збили чотири ракети та п'ять іранських безпілотників. Зкрема, "Шахіди" збили над Київським водосховищем.

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