Ситуація складна: чому у Києві почастішали відключення електрики

У Києві можливі відключення у світло-сірих зонах графіка, особливо увечері.
Ситуація з електропостчанням у Києві зараз ускладнилася через похолодання. Через морози люди дедалі більше користуються обігрівачами.
Це надто навантажує систему та збільшує дефіцит, розповів гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.
Також він повідомив, що деякі генераційні об'єкти пішли на планові ремонти.
"Я знаю, ви зараз вголос питаєте, чому в такий складний час генерацію відправляють на капремонти. Відповідь у тому, що без ремонтів вони просто вийдуть із ладу, і приведення їх до тями буде складним і дуже довгим. Такі ж капремонти відбувалися і до війни, тільки система мала більші можливості, щоб відключення відбувалися непомітно", – пояснив Коваленко.
За його словами, нестачу генерації зараз намагаються балансувати за допомогою ГЕС.
Саме тому світло почали відключати вночі. Ресурс гідроелектростанцій є вичерпним, вони не можуть працювати 24/7. Саме в нічні години ГЕС набираються.
"І третє. Через стан мереж і генерації зараз на Києв дають ~60% необхідних об’ємів. З цього доступного об’єму ~40% іде на об’єкти критичноі інфраструктури. Залишок ОСРи розподілять серед нас з вами", – сказав гендиректор Yasno.
Зараз споживання електроенергії є дуже нерівномірним протягом доби, обсяги дефіциту коливаються. Якщо в обідній час електроенергії вистачає у межах сірих зон графіків, то ввечері, коли всі приходять додому, споживання виходить за обмеження і сірі зони відключаються повністю, сказав Ковалено.
Ситуація з електропостачанням в Україні
Нагадаємо, що в Україні сьогодні, 11 січня, в Україні зросло споживання електроенергії – розпочалися аварійні відключення. Стало відомо, що Україна знову імпортує з Європи елетроенергію.
Через погіршення погодних умов ДТЕК анонсував ліміти споживання електроенергії не лише в день, а й вночі.
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