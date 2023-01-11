Ситуація складна: чому у Києві почастішали відключення електрики

У Києві можливі відключення у світло-сірих зонах графіка, особливо увечері.

Ситуація з електропостчанням у Києві зараз ускладнилася через похолодання. Через морози люди дедалі більше користуються обігрівачами.

Це надто навантажує систему та збільшує дефіцит, розповів гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

Також він повідомив, що деякі генераційні об'єкти пішли на планові ремонти.

"Я знаю, ви зараз вголос питаєте, чому в такий складний час генерацію відправляють на капремонти. Відповідь у тому, що без ремонтів вони просто вийдуть із ладу, і приведення їх до тями буде складним і дуже довгим. Такі ж капремонти відбувалися і до війни, тільки система мала більші можливості, щоб відключення відбувалися непомітно", – пояснив Коваленко.

За його словами, нестачу генерації зараз намагаються балансувати за допомогою ГЕС.

Саме тому світло почали відключати вночі. Ресурс гідроелектростанцій є вичерпним, вони не можуть працювати 24/7. Саме в нічні години ГЕС набираються.

"І третє. Через стан мереж і генерації зараз на Києв дають ~60% необхідних об’ємів. З цього доступного об’єму ~40% іде на об’єкти критичноі інфраструктури. Залишок ОСРи розподілять серед нас з вами", – сказав гендиректор Yasno.

Зараз споживання електроенергії є дуже нерівномірним протягом доби, обсяги дефіциту коливаються. Якщо в обідній час електроенергії вистачає у межах сірих зон графіків, то ввечері, коли всі приходять додому, споживання виходить за обмеження і сірі зони відключаються повністю, сказав Ковалено.

Ситуація з електропостачанням в Україні

Нагадаємо, що в Україні сьогодні, 11 січня, в Україні зросло споживання електроенергії – розпочалися аварійні відключення. Стало відомо, що Україна знову імпортує з Європи елетроенергію.

Через погіршення погодних умов ДТЕК анонсував ліміти споживання електроенергії не лише в день, а й вночі.

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