Ситуація на Київщині: противник намагається продовжити наступальні дії

Але йому це не вдається, українські військові не дають цього зробити.

Ситуація на Київщині залишається складною, але контрольованою, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

Через підняття води в річці Ірпінь понтони, які окупант поставив для пересування річкою, були знесені. Наразі противник намагається знову встновити понтонні переправи та продовжити наступальні дії.

"Але їм це не вдається, українські військові не дають цього зробити", - додав Павлюк.

Нагадаємо, Головне управління розвідки спільно з бійцями «АЗОВу» провели спецоперацію поблизу кордону з РФ, щоб зупинити поставку окупантам і підірвали залізничний міст.

Відповідне відео з'явилось в Мережі.

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