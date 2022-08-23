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Ситуація досить тривожна: у Києві зростає кількість хворих на COVID-19

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Ситуація досить тривожна: у Києві зростає кількість хворих на COVID-19

Фото: Credits

За останній тиждень на COVID-19 у столиці захворіло втричі більше людей, ніж минулого.

У Києві зростає кількість хворих на коронавірус. Якщо від 8 по 14 серпня було зафіксовано 316 випадків, то від 15 по 21 – 956. 

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург. 

"Насправді ситуація виглядає достатньо тривожною. Я б рекомендувала повернутися до носіння масок та знову покласти у сумки та кишені дезінфектанти для рук. Крім того, обов’язково дотримуватися правила: захворів – сиди вдома, звертатися до лікаря у разі найменших проявів недуги і виконувати всі його рекомендації, щоб мінімізувати ризики ускладнень коронавірусу та не наражати на небезпеку тих, хто поруч", – зазначила вона.

За її словами, також зростає і кількість містян, що потрапляють до лікарень із важкими формами COVID-19, а також тих, хто потребує кисню та опиняється в палатах інтенсивної терапії. 

Гінзбург нагадала, що наразі можна зробити першу дозу (для тих, хто ще не щепився), другу, бустерну та другу бустерну дози. Водночас другий бустер в Україні дозволено вводити усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами. 

Нагадаємо, Ляшко розповів, чи можуть повернути обов'язковий карантин через COVID-19.

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