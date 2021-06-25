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Синя гілка київського метро відновила роботу після падіння пасажира на колії

Синя гілка київського метро відновила роботу після падіння пасажира на колії

ТСН.ua

Рух поїздів в метрополітені відновлено у звичайному режимі.

Синя гілка київського метро відновила роботу після падіння пасажира на колії.

Рух поїздів в метрополітені відновлено у звичайному режимі.

Нині на місці НП працюють медики і поліція.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

© Фото із соцмереж
Фото із соцмереж

"Сьогодні на станції "Майдан Незалежності" пасажир впав на колії. На місці працюють правоохоронці та медики".

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Нагадаємо, рух поїздів зупиняли на синій лінії "Теремки"-"Олімпійська" та "Контрактова площа"-"Героїв Дніпра". 

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