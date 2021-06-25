Рух поїздів в метрополітені відновлено у звичайному режимі.
Синя гілка київського метро відновила роботу після падіння пасажира на колії.
Рух поїздів в метрополітені відновлено у звичайному режимі.
Нині на місці НП працюють медики і поліція.
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
"Сьогодні на станції "Майдан Незалежності" пасажир впав на колії. На місці працюють правоохоронці та медики".
Нагадаємо, рух поїздів зупиняли на синій лінії "Теремки"-"Олімпійська" та "Контрактова площа"-"Героїв Дніпра".
Читайте також: