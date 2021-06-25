Синя гілка київського метро відновила роботу після падіння пасажира на колії

Синя гілка київського метро відновила роботу після падіння пасажира на колії

Рух поїздів в метрополітені відновлено у звичайному режимі.

Синя гілка київського метро відновила роботу після падіння пасажира на колії.

Рух поїздів в метрополітені відновлено у звичайному режимі.

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Нині на місці НП працюють медики і поліція.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

Фото із соцмереж

"Сьогодні на станції "Майдан Незалежності" пасажир впав на колії. На місці працюють правоохоронці та медики".

Нагадаємо, рух поїздів зупиняли на синій лінії "Теремки"-"Олімпійська" та "Контрактова площа"-"Героїв Дніпра".

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