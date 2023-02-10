Синоптикиня попередила про зміну погоди в Україні: "Метеозалежні, приготуйтеся"

Вихідними 11-12 лютого погода в Україні зміниться. Наближаються атмосферні фронти, які принесуть сніг та мокрий сніг.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Так, за словами Діденко, завтра на півдні та південному сході "серйозні" опади малоймовірні.

"При проходженні фронтів вітер може посилюватися. На дорогах через ожеледицю та сніг стане складніше рухатися. Нарешті відступлять морози", - розповіла синоптикиня.

Вона зазначила, що найближчої ночі ще буде холодно, до -7 -14 градусів. Але у ніч проти неділі, 12 лютого, потеплішає до -2 -7 градусів. Вдень в Україні очікується -3 +2 градуси.

У Києві погода також зміниться. Очікується сніг, мокрий сніг, а вдень у неділю опади припиняться, зазначила синоптикиня. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, часом рвучкий.

"Потепління. Вночі ще підморозить, а в денні години - відлига, навіть "плюси" невеличкі. Тому, шановні метеозалежні, підготуйтеся, не лякайтеся", - попередила Діденко.

Нагадаємо, російська армія під час масованої атаки 10 лютого завдала ракетного удару по енергетичній інфраструктурі в Україні. Унаслідок цього у деяких регіонах застосовано аварійні відключення світла, найскладніша ситуація наразі на Харківщині.

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