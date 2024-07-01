Синоптики заявили про погіршення якості повітря у Києві: у КМДА спростували (мапа)

У КМДА заявили, що на вечір 1 липня індекс якості повітря у столиці переважно дуже низький – отже, якість повітря в нормі.

До кінця дня 1 липня та протягом доби 2 липня у Києві концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднювальних речовин в приземному шарі повітря. Рекомендовано часте вживання води, вологе прибирання та вентилювання приміщень, перебування в паркових зонах, подалі від автомобільних доріг та залізниць", – йдеться у повідомленні синоптиків.

В Укргідрометцентрі попередили про погіршення якості повітря

Довідка: Діоксид (двоокис) азоту – надзвичайно отруйний газ червоно-бурого кольору, що виділяється під час високотемпературного згоряння. Він впливає на дихальні шляхи та легені, а також викликає зміни у складі крові. Діоксид азоту присутній у вихлопних газах машин та димі від спалювання мазуту, гасу, пропану, природного газу та деревини. Він є головною причиною смогу.

Що кажуть у КМДА

Натомість у КМДА заявили, що на вечір 1 липня індекс якості повітря у столиці переважно дуже низький – отже, якість повітря в нормі. У на підтвердження своїх слів оприлюднили мапу з показниками якості повітря.

У КМДА наголошують, що якість повітря в нормі / Фото: КМДА

Також міська система моніторингу якості повітря не фіксує перевищення концентрації діоксиду азоту, повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.

"Попри повідомлення, які ширяться в мережі Інтернет, міська система моніторингу якості повітря не фіксує перевищення концентрації діоксиду азоту. Закликаємо не поширювати недостовірну інформацію і слідкувати за поточним станом якості повітря в додатку Київ Цифровий", – кажуть у КМДА.

Рейтинг міст із найзабрудненішим повітрям: де розташувався Київ

У світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям Київ нині опинився аж на 84 місці.

Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 28 за допустимої норми у 50. Це досить хороший показник.

Ці дані можна переглянути на ресурсі IQ-Air, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "Хороший" (салатова позначка).

Нині індекс забруднення повітря у столиці становить 28 за допустимої норми у 50 / Скриншот: IQ-Air

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