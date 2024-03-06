Синоптики попереджають про підвищення води у Дніпрі: чи загрожують Києву підтоплення

Наразі аварійних підтоплень у столиці немає.

У Київській області та в Києві надалі підвищуватися рівень води у річках Дніпро та Прип'ять. Синоптики попереджають про підтоплення. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

"5-7 березня на пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) продовжуватиметься поступове підвищення рівнів води з подальшим затопленням заплави у Київській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5-7 березня внаслідок скидів води з Київського водосховища на річці Дніпро у столиці та Бориспільському районі можливі різкі коливання рівнів води. Утримуватимуться відмітки початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій, наголошують синоптики.

До слова, напередодні директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук повідомляв, що наразі аварійних підтоплень у Києві немає. Чергові рятувальні служби не фіксують ніяких аварійних ситуацій пов'язаних із підвищенням рівня води у річці Дніпро. Розпочалося підтоплення пляжів, заплавних територій та островів. В разі погіршення ситуації населення буде заздалегідь повідомлено, обіцяє чиновник.

Як повідомлялося, у Києві горів "Екопарк Осокорки". Співробітники екопарку припускають, що це підпал.

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