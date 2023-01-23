Синоптики попередили про погану видимість на дорогах Київщини і оголосили штормове попередження

У понеділок, 23 січня, синоптики попередили про погану видимість на дорогах Київщини через туман. У зв'язку з цим, в регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

Зокрема, за прогнозом синоптиків, на дорогах очікується видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). Така погода протримається упродовж першої половини сьогоднішнього дня.

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"На Київщині в першій половині дня 23 січня утримається туман", - сказано в повідомленні.

Громадян попередили, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Водіїв просять бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, яким буде останній місяць цієї зими. Так, за словами Щедріна, наприкінці січня та на початку лютого погода в Україні буде морозною, а от друга половина місяця очікується теплою.

В Укргідрометцентрі також розповіли, якою буде зима 2022-2023 в Україні. Про це детально читайте тут.

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