Синоптики попередили про насування на Київ затяжної грози

Киян попередили про небезпечні метеорологічні явища в столиці.

Український гідрометцентр та КМВА попередили про насування грози на Київ.

9 квітня, найближчими годинами, до кінця доби у столиці очікується гроза.

Український гідрометцентр

Повідомлено про перший рівень небезпечності.

Синоптики закликали під час грози зачинити вікна і не підходити до них, не виходити на веранди та балкони, а в разі сильного вітру потрібно триматися якомога далі від білбордів, дерев і ліній електропередач, а також не паркувати поруч із ними автомобілі.

Нагадаємо, що завтра, 10 квітня, майже по всій Україні очікуються дощі та туман.

Також повідомлялося, що найближчим часом не слід очікувати теплої погоди в Україні. Сонячно буде лише після 16 квітня.

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