Синоптики обіцяють Києву "тропіки" протягом 10 днів.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Хмарно з проясненнями, грози та дощі за температури 23-28 градусів - такий прогноз погоди оприлюднили синоптики на 14-23 серпня.

Затяжний дощовий період за високої температури повітря пов'язують із глобальними змінами клімату.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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