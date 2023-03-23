Син мера вдарив кулаком військового у місті Березань на Київщині: за справу взялася поліція (відео)

Син мера Березані обізвав захисника "чучелом", а потім "заїхав" йому по обличчю.

У Мережі з’явився відеозапис, на якому син мера міста Березань на Київщині Володимира Тимченка вдарив військового. Поліція вже перевіряє цей факт.

Інцидент для ТСН.ua прокоментували у поліції Київської області.

Інцидент стався на сесії Березанської міськради, коли військовий, який приїхав додому у відпустку, нібито почав критикувати дії та рішення мера.

На викладеному ролику видно, як військовий підводиться і стає поряд з місцем, де сидить Тимченко, аби звернутися до міського голови. В якийсь момент зі свого місця зривається син Тимченка та обзиває бійця "чучелом", а потім б’є його кулаком по обличчю.

У поліції повідомили, що вже розпочали за цим фактом досудове розслідування.

"Повідомляємо, що за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень дізнавачі Броварського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 125 ККУ). Наразі правоохоронцями проводяться повна перевірка та слідчі дії", – розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, на Запоріжжі нетверезий цивільний чоловік вдарив військового, вкрав у нього автомат та влаштував хаотичну стрілянину. На місці інциденту загинув український захисник.

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