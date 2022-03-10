Син декана НУБІП України, якого викрали російські окупанти, втік з полону та врятувався

Хлопець врятувався із полону.

У селі Андріївка під Макаровим російські військові "заарештували" Андрія Г. - сина декана факультету інформаційних технологій НУБІП України. Проте хлопцеві вдалось втекти з полону окупантів.

Також читайте Кабмін затвердив порядок використання "єДокумента"

Про це повідомив телеведучий Костянтин Грубич.

Російські окупанти затримали хлопця, оскільки побачили в будинку військову форму його батька. Вони забрали комп’ютер, телефон, речі.

"Історія Андрія, як епізод з фільму про Другу світову. Кілька днів із мішком на голові Андрій разом зі ще кількома юнаками провів у сараї в селі Андріївка, яке, до речі, вщент спалене, так само як Буча чи Ірпінь. Відчувши, що склад загарбників змінився, і про них, полонених, нова ротація "рашистів" очевидно не знає, хлопці вирішили втекти. Вибили двері, дісталися своїх родичів, а далі завдяки "зеленому коридору" 9 березня врятувалися остаточно", - розповів Грубич.

Нагадаємо, голова Міноборони України Олексій Резніков заявив, що зазнавши нищівних втрат, російські окупанти розпочали терористичну війну.

Читайте також: