Сімейка сварка закінчилась трагедією: на Київщині жінка вбила свого чоловіка

На Київщині, у селі Чупира Білоцерківського району, жінка під час сварки вдарила ножем у спину свого чоловіка, він помер від завданих поранень.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

"Після того, як я його вдарила ножем у спину, він впав і ніж залишився у мене в руках", - розповіла слідчим 50-річна затримана.

Наразі підозрювана перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, на Київщині чоловік заманив до себе жінку та дві доби бив її і ґвалтував.

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