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Сімейка сварка закінчилась трагедією: на Київщині жінка вбила свого чоловіка

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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1412
Час на прочитання
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Сімейка сварка закінчилась трагедією: на Київщині жінка вбила свого чоловіка

На Київщині жінка вбила свого чоловіка. / Фото: ГУ НП Тернопільської області

Жінка завдала смертельний удар чоловікові.

На Київщині, у селі Чупира Білоцерківського району, жінка під час сварки вдарила ножем у спину свого чоловіка, він помер від завданих поранень. 

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

"Після того, як я його вдарила ножем у спину, він впав і ніж залишився у мене в руках", - розповіла слідчим 50-річна затримана. 

Наразі підозрювана перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. 

Нагадаємо, на Київщині чоловік заманив до себе жінку та дві доби бив її і ґвалтував.

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Дата публікації
Перегляди
1412
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