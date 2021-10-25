Силоміць затягнув жертву у безлюдне місце: у Києві ґвалтівника-іноземця засудили до 7,5 року ув'язнення

Силоміць затягнув жертву у безлюдне місце: у Києві ґвалтівника-іноземця засудили до 7,5 року ув'язнення

За словами правоохоронців, зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за зґвалтування.

Солом'янський районний суд Києва засудив до 7,5 року ув'язнення чоловіка, який зґвалтував жінку.

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Інцидент стався на вулиці Машинобудівній (Шулявка), що у Солом’янському районі міста Києва. Зловмисник силоміць відвів потерпілу у безлюдне місце, де зґвалтував.

"Судом оголошено обвинувальний вирок 38-річному уродженцю Єревана, який вчинив зґвалтування (ч. 2 ст. 152 КК України)", — йдеться в повідомленні. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

За словами правоохоронців, зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за зґвалтування.

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