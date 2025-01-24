"Сильно бахнуло. Все горить. Чоловік згорів, жінка теж": сусід вбитого росіянами подружжя у Броварах розповів деталі

Рідним загиблих про те, що сталося повідомили сусіди, у вбитого подружжя залишився пес, нині він поруч із тілами своїх господарів.

Російські війська у ніч проти 24 січня атакували територію Київської області безпілотниками. Наразі відомо про трьох загиблих, двоє з них — у Броварах.

У результаті російської атаки у Броварах сталося руйнування житлового будинку та пожежа. Вогонь ліквідували о 4:14 на площі 120 м кв.

"Під час розбору завалів будинку, що постраждав внаслідок нічної атаки БпЛА, знайдено тіло загиблої жінки. Загиблі — чоловік 1966 року народження та жінка 1965 року народження були подружжям", — повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Сусід загиблого подружжя розповів "Суспільному", що живе поруч і знав цю родину. У будинку перебували лише чоловік із жінкою, їхні діти живуть окремо.

"Сильно бахнуло. Все горить. Чоловік згорів, жінка теж, — каже чоловік. — Прибігли сусіди почали допомагати гасити".

Рятувальники винесли тіла загиблого чоловіка та жінки з пошкодженого БпЛА будинку.

У вбитого подружжя залишився пес. Нині він поруч із тілами своїх господарів.

Інший сусід розповів, що був вдома і близько 3 години ночі, якраз прийшов із кухні в кімнату. В цей час почув сильний вибух і одразу зайнялася пожежа. Спочатку чоловік не зрозумів де це, але коли разом з братом вибіг на вулицю, то побачив, що горить сусідній будинок. Мешканці викликали пожежних.

"Я з ними мало спілкувався (із загиблими — ред). Це добре, що не було сина і не було доньки, бо вони тут не живуть А так Ігор і Валя — їх вже намає вживих... Валю шукали всю ніч, до ранку, бо там впала стінка і там був завал", — сказав Іван.

Рідним загиблих про те, що сталося повідомили сусіди. "Роботящі, гарні люди, люблячі батьки", — такими знала загиблих родичка Варвара.

Нагадаємо, внаслідок удару "Шахедами" були пошкоджені будинки у Броварах та Глевасі, три людини загинули.

На атаку "Шахедів" по Глевасі та Броварам вже відреагував президент Володимир Зеленський.

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