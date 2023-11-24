Сильна хуртовина і до пів метра снігу: на Київ насувається негода

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у Київській області та в Києві. Вже 26-27 листопада у регіоні очікують сильні опади у вигляді снігу.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

"Вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпеки", - попереджають синоптики.

Зазначається, що на Київщині очікуються сильні снігопади, хуртовини, снігові замети та ожеледицю на дорогах.

Приріст снігового покриву становитиме 20-30 см, а у південних та східних районах області - до 50 см. Крім того, в області будуть сильні шквали - до 17-22 м/с, а місцями навіть - 25 м/с.

"Складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств; порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях (ІІ рівень загрози, помаранчевий)", - наголошують в "Укргідрометцентрі".

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталія Птуха розповіла, коли до України прийдуть морози, хуртовина і ожеледиця.

Читайте також: