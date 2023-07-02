Сили ППО збили всі російські дрони навколо Києва

У ніч проти неділі, 2 липня, сили ППО збили всі ворожі БпЛА навколо Києва. Столиця зазнала атаки дронами вперше за останні 12 днів.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією - баражуючі боєприпаси "Shahed". Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12-ть днів. Силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено", - йдеться в повідомленні.

Дані щодо потерпілих та руйнувань поки що відсутні. Інформація може оновлюватися.

Нагадаємо, у столиці та Київській області під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи. У місцевій адміністрації повідомили про роботу ППО та закликали мешканців перебувати в безпечних місцях.