Силами ППО знищено вже 32 повітряні цілі - КМВА

У Києві у ніч проти 1 січня сили ППО знищили вже 29 повітряних цілей, повідомили в КМВА.

Більше подробиць інциденту наразі не озвучують.

Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях.

Проте уже за кілька хвилин влада уточнила інформацію. Станом на 04:31 1 січня силам протиповітряної оборони вдалося знищити 32 ворожі повітряні цілі.

"Перебувайте в укриттях, повітряна тривога досі триває", - нагадали представники влади.

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Нагадаємо, що у Києві пролунали звуки, що схожі на вибухи. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

На Київщині досі працює ППО, тому не нехтуйте особистою безпекою.

Додамо, що спочатку під час нічної атаки на українську столицю, йшлося про знищення 23 ворожих повітряних цілей. Потерпілих та жертв немає.

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