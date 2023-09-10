Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА під час атаки на Київ

Попередньо, це були баражуючі боєприпаси типу «Shahed».

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків. Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА (точну кількість і тип оприлюднять Повітряні Сили).

Уламки впали в кількох районах столиці.

В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків - впали на відкриту, незабудовану територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття.

"На цей час відомо про одного постраждалого (без загрози життю). Дані оперативного зведення уточнюються. Продукуйте хлопцям і дівчатам з ППО за відмінну роботу. А краще слів - знайдіть їхні збори і задонатьте. Підтримуйте воїнів кожного дня!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працювали по цілях.

Додамо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку.

Також пізніше у Києві пролунали вибухи.