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Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА під час атаки на Київ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА під час атаки на Київ

ППО вдалося знищити ворожі дрони / Фото: ТСН.ua

Цієї ночі ворог атакував Київ безпілотними літальними апаратами.

Попередньо, це були баражуючі боєприпаси типу «Shahed».

Про це інформує Київська міська військова адміністрація. 

Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків. Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА (точну кількість і тип оприлюднять Повітряні Сили).

Уламки впали в кількох районах столиці.

В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків - впали на відкриту, незабудовану територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття.

"На цей час відомо про одного постраждалого (без загрози життю). Дані оперативного зведення уточнюються. Продукуйте хлопцям і дівчатам з ППО за відмінну роботу. А краще слів - знайдіть їхні збори  і задонатьте. Підтримуйте воїнів кожного дня!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працювали по цілях

Додамо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку. 

Також пізніше у Києві пролунали вибухи.

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Дата публікації
Перегляди
95
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