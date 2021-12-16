Сіль за 200 тисяч гривень: у Києві хотіли посипати дорогу іонами срібла

Сіль за 200 тисяч гривень: у Києві хотіли посипати дорогу іонами срібла

Тендер скасували після розголосу.

Дарницьке управління освіти в Києві оголосило тендер на закупівлю солі з іонами срібла за 199 999 гривень для того, щоби посипати дороги.

Про це повідомляє Prozorro.

Коли решта управлінь освіти купували технічну сіль за 2-3 грн/кг, у Дарницькому управлінні вирішили це зробити за 12 грн/кг.

Один із підприємців у системі Prozorro вимагав від замовника внести зміни до документації.

"Не потрібно видумувати дезінфекційні властивості предмету закупівлі тим більше із вмістом іонів срібла!! Сіль коштує від 2,7 до 3,5 грн за 1 кг і в природі не існує дорожньої солі, збагаченої сріблом, золотом, платиною", - написав він.

Проте в управлінні освіти залишилися на своєму та наголосили, що хочуть купити товар саме з такими характеристиками. Тендер скасували після розголосу. Зазначається, що про інцидент повідомили меру Києва Віталія Кличка.

Нагадаємо, що один із супермаркетів Києва оригінально обійшов заборону пластикових пакетів. Натомість у магазині пропонують пластикові сіточки

ProZorro

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