"Сиджу в самих трусах": у Києві рекрутер IT-компанії скасувала співбесіду через відмову ввімкнути камеру (фото)

"Сиджу в самих трусах": у Києві рекрутер IT-компанії скасувала співбесіду через відмову ввімкнути камеру (фото)

Рекрутер опублікувала листування у Мережі.

У Києві менеджер з підбору персоналу компанії Django Stars скасувала онлайн-співбесіду з кандидатом через його відмову ввімкнути камеру. За словами чоловіка, він сидів в самих трусах.

Фото листування жінка опублікувала у Linkedin. Його прокоментували понад 700 осіб.

На скріншоті видно, що представник компанії нагадала чоловіку на ім'я Іван про співбесіду та попросила його перевірити камеру і мікрофон. У відповідь кандидат уточнив, чи це буде технічна співбесіда. Жінка відповіла, що співбесіда буде проходити тільки з рекрутером.

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"Ну так, яка камера. Мені це не треба, я сиджу в самих трусах вдома...", - написав Іван.

"Тоді скасовувати співбесіду?" - запитала рекрутер.

"За***ла. Пока", - відповів кандидат.

"Пока)" - завершила діалог жінка.

За словами рекрутера, пост у Мережі має розважальний характер. Однак у коментарях деякі користувачі обурилися та назвали її відповіді та дії непрофесійними.

"Дитячий садок, якщо чесно. Я біль ваш розумію і співчуваю. Але, по-перше: кандидат хоч і му**к, але зерно істини у претензії є. По-друге: викладати особисті листування, хоч і заблюрені - не коректно. По-третє: шукати підтримки в соцмережах, як на мене, дивне заняття", - написали під фото.

Нагадаємо, що відома IT-компанія у Києві потрапила в скандал через мову. Чоловікові відмовили у наступному етапі співбесіди через те, що він розмовляє українською.

linkedin.com

linkedin.com

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