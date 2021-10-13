Сидів з ліхтариком і не реагував на сигнали машиніста: у Києві поїзд збив чоловіка (фото)

Сидів з ліхтариком і не реагував на сигнали машиніста: у Києві поїзд збив чоловіка (фото)

Непритомного 45-річного чоловіка госпіталізували.

У Києві поїзд збив чоловіка.

Надзвичайна подія сталася на платформі "Сирець".

Про це повідомляє "Магнолія.TV".

Машиніст потягу розповів, що помітив чоловіка на коліях за 150 метрів. Йому негайно почали сигналити, аби попередити про небезпеку. Але чоловік продовжував сидіти з ліхтариком і не реагував на сигнали машиніста.

В електричці задіяли екстрене гальмування, однак воно вже не допомогло.

Непритомного 45-річного постраждалого госпіталізували.

Нагадаємо, під Фастовом вантажівка влетіла у локомотив на залізничному переїзді.

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