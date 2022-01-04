Сиділи за столом, але щось пішло не так: у Києві жінка завдала ножем тяжкого поранення родичу (фото)

Сиділи за столом, але щось пішло не так: у Києві жінка завдала ножем тяжкого поранення родичу (фото)

Тепер 67-річній киянці загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві жінка завдала ножем тяжкого поранення родичу.

Під час святкового застілля між порушницею та братом її чоловіка виникла сварка, у ході якої жінка схопила ніж та тричі вдарила ним потерпілого. Наразі чоловік у важкому стані перебуває у лікарні. Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

На спецлінію 102 столичної поліції надійшло повідомлення від лікарів про ножове поранення чоловіка у квартирі на вулиці Мостицькій. Для з’ясування усіх обставин за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції та екіпаж патрульних поліцейських.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що на момент вчинення злочину в оселі перебували дві сімейні пари, які з нагоди новорічних свят влаштували застілля. Згодом власник помешкання пішов відпочивати, а між його дружиною та братом виникла сварка. У ході конфлікту жінка кухонним ножем вдарила родича в обличчя та груди.

Потерпілого з пораненнями грудної клітини лікарі терміново госпіталізували до медичного закладу. Наразі він у важкому стані перебуває у реанімації. Під час невідкладного обшуку слідчі вилучили знаряддя вчинення злочину та інші речові докази, а 67-річну киянку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі готують затриманій повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві хлопець вдарив чоловіка в обличчя кулаком, а потім ножем у живіт. Потерпілого медики госпіталізували у лікарню, а правопорушника за півгодини затримали поліцейські. Він пояснив копам, що помстився знайомому за те, що той нібито вдарив його маму. Тепер молодому киянину загрожує до восьми років в’язниці.

Нагадаємо, у Києві хлопець через борг побив товариша биткою ледь не до смерті.

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