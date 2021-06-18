Сиділа посеред дороги та віталась із водіями: у Києві помітили оголену дівчину (фото)

Дівчину вже не вперше помічають в Києві.

У Києві на мосту біля Гідропарку помітили дивну дівчину. Вона сиділа посеред дороги оголеною та махала руками водіям.

Про це повідомляє Kyiv Media.

За даними видання, раніше цю дівчину вже помічали посеред траси, проте ще кілька днів тому вона була вдягненою. Тоді вона лежала на дорозі та махала водіям рукою.

На цей разі невідома уже сиділа посеред дороги оголеною та віталась із водіями.

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