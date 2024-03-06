Штраф на мільйони або ув’язнення: поліція шукає винних у підпалі "Осокорківських луків" (фото)

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом пожежі на території ландшафтного заказника у Дарницькому районі.

У Києві через масштабну пожежу, яка сталася на території ландшафтного заказника "Осокорківські луки", поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили у поліції Києва.

У поліції уточнили, що за вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 252 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду. Нині встановлюються причини загоряння, особи, які можуть бути причетними до пожежі, а також сума завданих збитків.

Тому, хто вчинив підпал загрожує штраф у 8,5 млн або позбавлення волі на три роки, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Ця територія має природоохоронний статус – знищення флори та фауни там суворо заборонено.

Рішенням Київської міської ради зазначена територія оголошена ландшафтним заказником місцевого значення.

За попередніми даними вогнем знищено близько трьох гектарів сухостою.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій опівночі пожежу локалізували, а потім загасили. Вони сім годин боролися з вогнем. Зазначається, що постраждалих у пожежі немає.

Довідка: "Екопарк Осокорки" – це місце в Києві для активного відпочинку на природі. Тут є заплавні луки озера, молодий ліс. На Осокорках збережено унікальні дикі території. Це нетипово для міст. Найбільша цінність – водно-болотні угіддя. Крім озер, найбільшою цінністю "Екопарку Осокорки" є добре збережена екосистема лівобережної заплави Дніпра з унікальними для великого міста природними ландшафтами заплавних лук і багатим біорізноманіттям. Окрім того, місцевість має і стратегічне значення. Поруч сміттєспалювальний завод "Енергія", станція теплопостачання "Позняки", Бортницька станція аерації – екопарк суттєво зменшує негативний вплив цих об’єктів на Дарницький район. І зараз його почали забудовувати: засипають протоки між озерами, встановили шлагбаум. Землю на лівому березі віддали під висотки ще за часів головування Олександра Омельченка.

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