Штовхнув під вантажівку: у Києві затримали пішохода, через якого загинув 27-річний лікар

Перехожому, 1973 року народження, загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

У Києві затримали пішохода, через якого загинув 27-річний лікар.

Трагедія сталася 15 червня на Окружній. П’яний чоловік штовхнув велосипедиста під колеса вантажівки, той загинув миттєво.

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Про це повідомила пресофіцерка Святошинського управління поліції Києва Тетяна Мельник.

"Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил). Перехожого, 1973 року народження, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповіла Мельник.

Пресофіцерка уточнила, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Зазначимо, загиблим виявився лікар-травматолог київської міської лікарні №7.

Нагадаємо, оприлюднено відео моменту смертельної ДТП з велосипедистом і вантажівкою у Києві.

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