Штовхнув під вантажівку: у Києві повідомили про підозру пішоходу, через якого загинув 27-річний лікар

Поліцейські подали клопотання до суду про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Київські слідчі повідомили про підозру пішоходу, через якого загинув велосипедист у Святошинському районі.

Поліцейські подали клопотання до суду про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Нагадаємо, що подія трапилась у Святошинському районі міста Києва. П'яний перехожий вийшов на проїжджу частину, де зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Внаслідок події велосипедист, 1993 року народження, впав і потрапив під колеса вантажівки та загинув на місці.

Згодом стало відомо, що загиблий - 27-річний лікар-травматолог Київської міської клінічної лікарні №7 Віктор Заболотний.

Фото із соцмереж

Слідчі столичного главку поліції затримали чоловіка та відкрили кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил) кримінального кодексу України.

Раніше було оприлюднено відео моменту смертельної ДТП з велосипедистом і вантажівкою у Києві.

Новини України: у Києві загинув велосипедист, який намагався об'їхати нетверезого пішохода

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