Штовхнув під вантажівку: у Києві повідомили про підозру пішоходу, через якого загинув 27-річний лікар

Поліцейські подали клопотання до суду про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Київські слідчі повідомили про підозру пішоходу, через якого загинув велосипедист у Святошинському районі.
Поліцейські подали клопотання до суду про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
Нагадаємо, що подія трапилась у Святошинському районі міста Києва. П'яний перехожий вийшов на проїжджу частину, де зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Внаслідок події велосипедист, 1993 року народження, впав і потрапив під колеса вантажівки та загинув на місці.
Згодом стало відомо, що загиблий - 27-річний лікар-травматолог Київської міської клінічної лікарні №7 Віктор Заболотний.
Слідчі столичного главку поліції затримали чоловіка та відкрили кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил) кримінального кодексу України.
Раніше було оприлюднено відео моменту смертельної ДТП з велосипедистом і вантажівкою у Києві.