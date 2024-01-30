Шпигував за Третьою штурмовою бригадою: СБУ затримала у Києві агента ФСБ

Затриманий агент намагався влаштуватися до оборонного заводу у столичному регіоні.

Служба безпеки України викрила у Києві агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що затриманий намагався виявити і передати агресору локації запасних командних пунктів Третьої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ.

"Також він "зливав" окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці", - йдеться в повідомленні.

В СБУ виявили, що розвідвідомості потрібні були загарбникам для підготовки нової серії прицільних ударів по військовій та критичній інфраструктурі України.

Служба безпеки України викрила агента у Києві

За вказівкою російських спецслужб, затриманий агент намагався влаштуватися до оборонного заводу у столичному регіоні.

"У разі отримання посади, зловмисник планував збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь, які виробляють на потужностях оборонного об’єкта", - розповіли у пресслужбі.кументували злочинну діяльність російського агента і затримали його під час виконання розвідувального завдання.

Служба безпеки України викрила агента у Києві

За даними слідства, затриманим виявився 52-річний мешканець столиці, якого восени 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник фсб по м. москва та московській області.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України", - додали в СБУ.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Додамо, Служба безпеки України ліквідувала в нашій державі ще п’ять схем для ухилянтів. Вони діяли в Києві, Чернівцях, Львові, Черкащині та у Хмельницькій області.

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