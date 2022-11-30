"А звідти випускають?": у Києві відкрили "Пункт незламності" при Лук'янівському СІЗО (фото)

У Києві при Лук'янівському слідчому ізоляторі відкрили "Пункт незламності". Він працює цілодобово. У приміщенні тепло, є електроенергія, гарячий чай та Інтернет.

Фото пункту опублікували на сторінці "Київського слідчого ізолятора" в Facebook.

У коментарях до фото українці пожартували про місце розташування "Пункту незламності" та помітили, що генератор стоїть посеред кімнати.

"Це "Пункт незламності" рівень бос",

"Я розумію, що є певні традиції, але генератор краще винести на вулицю",

"Генератор пробували вмикати? Хтось вижив?",

"Це топ. А звідти випускають?))",

"З генератором в середині схоже на газову камеру. Гарний підхід, тепер самий незламний зламається за пару хвилин",

"Дякую, краще ви до нас)", - написали в Мережі.

"Пункт незламності" розташований на вулиці Дегтярівській, 13.

Фото: Київський слідчий ізолятор

Фото: Київський слідчий ізолятор

Фото: Київський слідчий ізолятор

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, в Одесі з "Пункту незламності" намагалися вкрасти генератор. Через пристрій жорстоко побили комунальника, його госпіталізували. У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку.

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