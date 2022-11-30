"А звідти випускають?": у Києві відкрили "Пункт незламності" при Лук'янівському СІЗО (фото)

У приміщенні "Пункту незламності" стоїть генератор.
У Києві при Лук'янівському слідчому ізоляторі відкрили "Пункт незламності". Він працює цілодобово. У приміщенні тепло, є електроенергія, гарячий чай та Інтернет.
Фото пункту опублікували на сторінці "Київського слідчого ізолятора" в Facebook.
У коментарях до фото українці пожартували про місце розташування "Пункту незламності" та помітили, що генератор стоїть посеред кімнати.
"Це "Пункт незламності" рівень бос",
"Я розумію, що є певні традиції, але генератор краще винести на вулицю",
"Генератор пробували вмикати? Хтось вижив?",
"Це топ. А звідти випускають?))",
"З генератором в середині схоже на газову камеру. Гарний підхід, тепер самий незламний зламається за пару хвилин",
"Дякую, краще ви до нас)", - написали в Мережі.
"Пункт незламності" розташований на вулиці Дегтярівській, 13.
Нагадаємо, в Одесі з "Пункту незламності" намагалися вкрасти генератор. Через пристрій жорстоко побили комунальника, його госпіталізували. У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку.
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