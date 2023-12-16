Шоста повітряна атака на Київ від початку місяця: всі ворожі цілі знищила ППО

КМВА опублікувала перші дані про шосту повітряну атаку на Київ з початку грудня.
Судячи із застосованого озброєння, ворог наче повернувся до тактики зразка травня 2023.
Про це йдеться у повідомленні КМВА у соціальних мережах.
Тоді росіяни постійно змінювали, комбінували, чергували види і типи засобів повітряного ураження. Такий саме сценарій кияни відчули у першій половині грудня. Ударні БпЛА, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, «Іскандери», «Кинджали» летять на Київ по черзі, змінюючи один одного.
Сьогодні вночі, після трьох днів балістичних загроз, ворог знов кинув на столицю баражуючі боєприпаси «Shahed». БпЛА атакували групами, хвилями і з різних напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені.
"Внаслідок роботи ППО та падіння уламків в місті ніхто не постраждав. Ворог посилив повітряні удари по головному місту країни. Тому прошу усіх киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і завжди дотримуватися правил безпеки! Бережіть себе і близьких!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, що раніше у Києві пролунали вибухи: спрацювала ППО.
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