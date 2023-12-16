Шоста повітряна атака на Київ від початку місяця: всі ворожі цілі знищила ППО

КМВА опублікувала перші дані про шосту повітряну атаку на Київ з початку грудня.

Судячи із застосованого озброєння, ворог наче повернувся до тактики зразка травня 2023.

Про це йдеться у повідомленні КМВА у соціальних мережах.

Тоді росіяни постійно змінювали, комбінували, чергували види і типи засобів повітряного ураження. Такий саме сценарій кияни відчули у першій половині грудня. Ударні БпЛА, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, «Іскандери», «Кинджали» летять на Київ по черзі, змінюючи один одного.

Також читайте У Чернігові та Херсоні пролунали вибухи - моніторингові канали

Сьогодні вночі, після трьох днів балістичних загроз, ворог знов кинув на столицю баражуючі боєприпаси «Shahed». БпЛА атакували групами, хвилями і з різних напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені.

"Внаслідок роботи ППО та падіння уламків в місті ніхто не постраждав. Ворог посилив повітряні удари по головному місту країни. Тому прошу усіх киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і завжди дотримуватися правил безпеки! Бережіть себе і близьких!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що раніше у Києві пролунали вибухи: спрацювала ППО.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.