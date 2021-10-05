Схопив ніж та ударив ним у груди та спину: у Києві батько убив сина (фото)

Схопив ніж та ударив ним у груди та спину: у Києві батько убив сина (фото)

Лікарі намагалися реанімувати 30-річного чоловіка, але лише констатували його смерть.

У Києві батько схопив кухонний ніж та декілька разів вдарив ним сина у груди та спину. Лікарі намагалися реанімувати 30-річного чоловіка, але лише констатували його смерть.

Подія сталася на бульварі Шамо у Дніпровському районі столиці.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До столичної поліції на спецлінію 102 від лікарів швидкої надійшло повідомлення про те, що у кватирі на бульварі Шамо вони виявили мертвим чоловіка з ножовими пораненнями. За вказаною адресою прибули наряд поліції охорони та слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов, правоохоронці встановили, що потерпілий отримав ножові поранення під час конфлікту з родичем.

"Ми з`ясували, що у ході сварки батько схопив ніж та кілька разів вдарив ним у груди та спину сина. Потерпілий встиг вийти у коридор, де його побачила сусідка і викликала швидку медичну допомогу. Лікарі намагалися реанімувати чоловіка, але констатували його смерть. Для встановлення остаточної причини смерті тіло 30-річного чоловіка направлено на судово-медичну експертизу", - розказав Шаламов.

Правоохоронці затримали 55-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також вилучили у нього ніж зі слідами бурого кольору, який відправили на експертне дослідження.

Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

За погодженням із Дніпровською окружною фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину та направлено клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Сумщині загадково помер батько-нелюд, який задушив свого трирічного сина та кинув тіло у лісосмузі. Причина смерті 50-річного чоловіка поки невідома.

За інформацією видання "Ваш шанс", дітовбивцю побили, що і стало причиною його смерті. Водночас видання не уточнює, хто саме побив чоловіка. В результаті побиття ребро нібито пробило йому легені.

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