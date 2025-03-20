Вражаюча операція у Києві: лікарі витягли з шлунка дитини величезний камінь із волосся

За словами медиків, це вкрай рідкісне захворювання, яке виникає через звичку гризти або ковтати волосся.

У Києві 13-річній дівчині провели складну операцію на шлунку через рідкісне захворювання. Вона протягом 5 років ковтала своє волосся, через що у шлунку сформувався трихобезоар — камінь із волосся, що займав майже весь орган.

Про це повідомили у Київській міській дитячій лікарні №1.

Медики розповіли, що дівчинку доправили до лікарні через сильний біль у животі. Вона не могла ні ходити, ні лежати. Під час обстеження з’ясувалося, що у пацієнтки перфоративна виразка шлунка.

Через звичку ковтати волосся у стінці органа виник отвір, через який їжа потрапляла у черевну порожнину, спричинивши перитоніт.

Лікарі провели лапароскопічну операцію: через три проколи по 0,5 см зашили отвір у шлунку.

Під час втручання вони помітили, що орган значно збільшений та заповнений щільною масою.

Тоді хірурги запідозрили трихобезоар, який згодом підтвердився.

Нагадаємо, у Києві до 11 років позбавлення волі засудили колишнього дільничного, який зґвалтував малолітню дитину, а щоб дівчинка мовчала - погрожував "посадити до в'язниці її батьків".

Читайте також: