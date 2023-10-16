Шокувальне опитування про Маріуполь у Києві: Мережа обурена відповідями (відео)

Реагуючи на відео з опитуванням про Маріуполь, українці в соцмережах пишуть: "Заради кого кращі люди нашої країни віддали своє життя?"
Журналісти опитали людей у Києві, що вони знають про оборону Маріуполя. Чимало перехожих здивували своїми розпливчастими відповідями та незнанням про подвиг оборонців міста, чим обурили користувачів соцмереж.
Що відомо про скандальне опитування і реакцію Мережі – читайте на ТСН.ua.
Опитування про Маріуполь у Києві – відео
Журналісти Телеграм-каналу "Україна 24/7" поцікавилися у перехожих на київському Хрещатику, що вони знають про оборону Маріуполя. Ніхто з опитаних на ролику не зміг чітко відповісти про ці події повномасштабної війни, а дехто зізнавався, що взагалі не цікавиться новинами.
"599-й день війни. Люди вперше почули про "Азовсталь". Без коментарів..." – йдеться в підписі до відео.
"Нічого не знаю. Я не читаю новини. Я не люблю себе завантажувати поганими новинами, і я – за добро. А там все погано і я не хочу себе навантажувати", – сказав із усмішкою молодий парубок.
"Та чесно – без поняття", – відповів ще один хлопець.
Один і з чоловіків дав дуже розпливчату відповідь, мовляв, у Маріуполі все ще не скінчилось:
"Плачевно закінчилось для нас. Хотілося б, щоб закінчилось не так, як воно закінчилось, але воно не закінчилося. Я вважаю, що це не закінчилося, що це все попереду".
Дівчина, яка, судячи з її відповіді, нещодавно повернулася з Німеччини, розповіла, що там начебто ніхто з українців не стежить за новинами, бо має важливіши справи. Як приклад дівчина навела працевлаштування чи отримання допомоги.
Реакція соцмереж на опитування про Маріуполь
Результати опитування про оборону Маріуполя шокували та обурили більшість користувачів Мережі. Про це свідчать дописи українців у соцмережі X:
- "Заради кого кращі люди нашої країни віддали своє життя?"
- "Це, надіюсь, жарт? Чи люди й справді не знають, що хлопці звідти досі в полоні? Що кожен, хто зараз в полоні, не має права бути забутим і тому подібне…";
- "Щойно глянув відео, де в (не)людей питають, "що ви знаєте про оборону Маріуполя/АзовСталь", і стало дуже прикро, що стільки біосміття в місті. Якщо ви впізнали себе в цих людях (ні) ) вітаю, ви довбо*об"
- "З ноги в є*ало кожному, особливо першому, якому дуже смішно. Це те, про що я казав, що в центрі Києва дуже сильно плавить", – написав, ймовірно, боєць ЗСУ із ніком Ярослав Харківських.
- "І шо? Ну живуть люди, як жили, держава не навчилась берегти і виховувати громадян, все закономірно, не треба злитись на цих людей, лише пожаліти";
- "Не забувайте, що це така вибірка. Дурачки є і будуть, і для відео їх спеціально зібрали, щоб було гостріше";
- "Це зрозуміло, що вирвано з контексту саме тих, хто не знають нічого про Маріуполь, і я сподіваюся, що більшість знає, що і як відбувалося. Але сам факт існування таких людей, скільки б їх не було, мене особисто вибішує".
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