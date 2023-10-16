Шокувальне опитування про Маріуполь у Києві: Мережа обурена відповідями (відео)

Реагуючи на відео з опитуванням про Маріуполь, українці в соцмережах пишуть: "Заради кого кращі люди нашої країни віддали своє життя?"

Журналісти опитали людей у Києві, що вони знають про оборону Маріуполя. Чимало перехожих здивували своїми розпливчастими відповідями та незнанням про подвиг оборонців міста, чим обурили користувачів соцмереж.

Що відомо про скандальне опитування і реакцію Мережі – читайте на ТСН.ua.

Опитування про Маріуполь у Києві – відео

Журналісти Телеграм-каналу "Україна 24/7" поцікавилися у перехожих на київському Хрещатику, що вони знають про оборону Маріуполя. Ніхто з опитаних на ролику не зміг чітко відповісти про ці події повномасштабної війни, а дехто зізнавався, що взагалі не цікавиться новинами.

"599-й день війни. Люди вперше почули про "Азовсталь". Без коментарів..." – йдеться в підписі до відео.

"Нічого не знаю. Я не читаю новини. Я не люблю себе завантажувати поганими новинами, і я – за добро. А там все погано і я не хочу себе навантажувати", – сказав із усмішкою молодий парубок.

"Та чесно – без поняття", – відповів ще один хлопець.

Один і з чоловіків дав дуже розпливчату відповідь, мовляв, у Маріуполі все ще не скінчилось:

"Плачевно закінчилось для нас. Хотілося б, щоб закінчилось не так, як воно закінчилось, але воно не закінчилося. Я вважаю, що це не закінчилося, що це все попереду".

Дівчина, яка, судячи з її відповіді, нещодавно повернулася з Німеччини, розповіла, що там начебто ніхто з українців не стежить за новинами, бо має важливіши справи. Як приклад дівчина навела працевлаштування чи отримання допомоги.

Шокувальне опитування про Маріуполь: кияни здивували незнанням про оборону міста

Реакція соцмереж на опитування про Маріуполь

Результати опитування про оборону Маріуполя шокували та обурили більшість користувачів Мережі. Про це свідчать дописи українців у соцмережі X:

"Заради кого кращі люди нашої країни віддали своє життя?"

"Це, надіюсь, жарт? Чи люди й справді не знають, що хлопці звідти досі в полоні? Що кожен, хто зараз в полоні, не має права бути забутим і тому подібне…";

"Щойно глянув відео, де в (не)людей питають, "що ви знаєте про оборону Маріуполя/АзовСталь", і стало дуже прикро, що стільки біосміття в місті. Якщо ви впізнали себе в цих людях (ні) ) вітаю, ви довбо*об"

"З ноги в є*ало кожному, особливо першому, якому дуже смішно. Це те, про що я казав, що в центрі Києва дуже сильно плавить", – написав, ймовірно, боєць ЗСУ із ніком Ярослав Харківських.

"І шо? Ну живуть люди, як жили, держава не навчилась берегти і виховувати громадян, все закономірно, не треба злитись на цих людей, лише пожаліти";

"Не забувайте, що це така вибірка. Дурачки є і будуть, і для відео їх спеціально зібрали, щоб було гостріше";

"Це зрозуміло, що вирвано з контексту саме тих, хто не знають нічого про Маріуполь, і я сподіваюся, що більшість знає, що і як відбувалося. Але сам факт існування таких людей, скільки б їх не було, мене особисто вибішує".

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