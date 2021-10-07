Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Шмигаль розповів деталі щодо накопичувальної пенсійної системи в Україні

Шмигаль розповів деталі щодо накопичувальної пенсійної системи в Україні

УНІАН

За словами Шмигаля, після запровадження накопичувальної пенсійної системи ані бізнес, ані громадяни не повинні платити більший податок.

В Україні введуть обов’язкову накопичувальну пенсійну систему. Утім, її запуск не матиме додаткового навантаження ані на працівників, ані на роботодавців.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму 7  жовтня. 

За його словами, протягом останніх 30 років Україна "не спромоглася запровадити накопичувальний рівень пенсійної системи". І ані бізнес, ані українці не хочуть брати на себе додатковий фінансовий тягар, пов’язаний із запровадженням накопичувальної системи.

"Ми будемо запроваджувати накопичувальну пенсійну систему за формулою 1+1, тобто з ПДФО буде забиратися одна частинка, з ЄСВ друга частинка без навантаження на бізнес, без навантаження на людей, щоб створити довіру", - пояснив голова уряду.

Читайте також:

Новини України: за рік можуть запровадити обов`язкову накопичувальну пенсійну систему

Новини України: за рік можуть запровадити обов`язкову накопичувальну пенсійну систему
Наступна публікація