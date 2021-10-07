Шмигаль розповів деталі щодо накопичувальної пенсійної системи в Україні

За словами Шмигаля, після запровадження накопичувальної пенсійної системи ані бізнес, ані громадяни не повинні платити більший податок.
В Україні введуть обов’язкову накопичувальну пенсійну систему. Утім, її запуск не матиме додаткового навантаження ані на працівників, ані на роботодавців.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму 7 жовтня.
За його словами, протягом останніх 30 років Україна "не спромоглася запровадити накопичувальний рівень пенсійної системи". І ані бізнес, ані українці не хочуть брати на себе додатковий фінансовий тягар, пов’язаний із запровадженням накопичувальної системи.
"Ми будемо запроваджувати накопичувальну пенсійну систему за формулою 1+1, тобто з ПДФО буде забиратися одна частинка, з ЄСВ друга частинка без навантаження на бізнес, без навантаження на людей, щоб створити довіру", - пояснив голова уряду.
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