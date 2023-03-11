Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шлюбні ігри та турнірні бійки закінчились: у Чорнобильському заповіднику олені та лосі скидають роги (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1198
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
©
©
©
©

Самки ніколи не носять важких корон на голові, а от самці в дорослому віці щорічно відрощують роги, а після гону скидають їх за непотрібністю.

У Чорнобильському заповіднику усі представники родини оленевих – олень шляхетний, сарна та лось європейські – скидають роги.

Про це розповіли у Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику.

За словами фахівців, самки ніколи не носять важких корон на голові, а от самці в дорослому віці щорічно відрощують роги, а після гону скидають їх за непотрібністю: шлюбні ігри та турнірні бійки закінчились.

Найбільші роги – у лосів. Нерідко вони мають лопатоподібну форму з кількома відростками, розмахом до 180 см та вагою – 20-30 кг. За кількістю відгалужень і розміром рогів можна судити про вік тварини.

Роги інтенсивно ростуть все літо. Наприкінці осені – на початку зими в них повністю припиняється кровопостачання, вони тверднуть, висихають і відпадають. Вважається, що цей процес безболісний, хоча, очевидно, він таки турбує копитних, бо вони інтенсивно труться об дерева або трусять головою, поки відростки не відпадуть.

©

Роги диких тварин цінувались завжди. Однак – тільки не з Зони відчуження. Тут їх заборонено збирати й заготовляти, в першу чергу, з цілком логічної причини: вони мають здатність суттєво накопичувати радіонуклід – стронцій 90.

©

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику у фотопастку потрапили рідкісні, майже зниклі тварини.

Мій путівник. Спогади: заповідник Асканія-Нова

Мій путівник. Спогади: заповідник Асканія-Нова

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1198
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація