Шквальний вітер повалив дерева та залишив без світла людей у трьох районах: у Києві негода наробила лиха

У Києві вирувала негода: потужний вітер повалив дерева, а також залишив без світла жителів Оболонського, Подільського та Святошинського районів столиці.

Зокрема, рятувальники виїжджали на виклики на Андріївському узвозі, на вулиці Шовковичній та Кудрявському спуску, де були повалені дерева. Наразі виїхали на прибирання поваленого дерева на вулицю Ялтинську, що в Дарницькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

"Окрім того, за попередніми даними, відламано частину стовбура липи Петра Могили. Фахівці КО "Київзеленбуд" спільно з арбористом обстежать пам’ятку природи і нададуть детальну інформацію про пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Також через шквальний вітер у мешканців трьох районів столиці через негоду може бути відсутнє світло. Йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинський райони. Наразі фахівці резервно заживили більшість клієнтів.

"Через негоду – дощ та шквальний вітер - відключились високовольтні лінії, що живлять 100 тисяч клієнтів столиці в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. За повідомленням компанії-електропостачальника, о 20:45 вдалося резервно заживити більшість клієнтів, ще 19 тисяч залишаються знеструмленими", - зазначили у КМДА.

Нагадаємо, у Київській області біля села Мартусівка бачили смерч, а також скаржаться на перебої зі світлом та Інтернетом.

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