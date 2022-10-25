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Школи Київської області повертаються до очного чи змішаного навчання

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Школи Київської області повертаються до очного чи змішаного навчання

Фото: УНІАН

Відповідне рішення ухвалили на засіданні оперативного штабу Ради оборони Київської області 24 жовтня.

Усі заклади освіти Київської області 26 жовтня зможуть відновити навчання в очному та змішаному форматах.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Ситуація в області дає змогу відновити освітній процес у стінах школи для кожного з учнів за умови наявного облаштованого укриття", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заклади освіти Києва та області перевели повністю на дистанційне навчання після масованої атаки росіян 10 жовтня на 13 областей та столицю України. Тоді від ворожих обстрілів загинуло 20 людей, травмовано 108.

14 жовтня КОВА повідомила, що всі заклади освіти Київщини через посилену загрозу ракетних обстрілів будуть працювати дистанційно. Планувалося, що така форма навчання триватиме до 28 жовтня.

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