Школи Києва відновлюють навчання після тривалих зимових канікул: що відомо

Завдяки тривалим канікулам столичним школам вдалося суттєво зекономити на опаленні та витратах на електроенергію.
Навчання у школах Києва після тривалих зимових канікул відновиться 30 січня.
97% столичних шкіл, які мають укриття, відновлять навчання у змішаному форматі – як онлайн, так і офлайн. У класи мають прийти близько 117 тисяч школярів.
Про це йдеться у повідомленні КМДА.
Зазначається, що під час зимових канікул у навчальних закладах проводились додаткові роботи із впорядкування укриттів. Тож сьогодні там можуть отримати прихисток понад 189 тисяч осіб – на 42 тисячі більше, ніж на початку навчального року.
"Перевірили також готовність навчальних закладів до другого семестру. Особливо звертали увагу на пошкоджені під час повітряних атак школи. Вони готові приймати учнів: опалення підключене, персонал проінструктовано на випадок нових небезпек. Крім того, провели роботи, які мають забезпечити якісне і безперебійне підключення до інтернету", - йдеться у повідомленні КМДА.
У КМДА наголосили, що завдяки тривалим зимовим канікулам столичним школам вдалося суттєво зекономити на опаленні та витратах на електроенергію.
Нагадаємо, 23 січня навчання у школах та ліцеях Броварів тимчасово припинили: надійшло тривожне повідомлення з погрозами у бік школярів.
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