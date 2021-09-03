"Шкода і боляче дивитися": у НАУ відреагували на свіжі фото "відремонтованого" гуртожитку (фото, відео)

"Шкода і боляче дивитися": у НАУ відреагували на свіжі фото "відремонтованого" гуртожитку (фото, відео)

Керівництво вишу визнало, що кімнати та санвузли дуже далекі від ідеальних.

Користувачів Мережі у серпні обурили фото жахливих умов проживання у студентському гуртожитку НАУ №11, який розташований на вулиці Ніжинській в Києві. На фото видно, що вбиральні та душові у вкрай поганому стані, раковини побиті, ремонту тут не було дуже давно.

Водночас адміністрація Національного авіаційного університету категорично заперечила факт наявності вказаних недоліків у гуртожитку №11 Студентського містечка НАУ. Там запевняють, що наведеним фотографіям декілька років. А ремонт почали робити від лютого 2021 року, після зміни керівництва закладу.

Але 2 вересня у Мережі з'явилися свіжі фото жахливих умов у гуртожитку №11. На світлинах видно, що в гуртожитку всюди відвалюється плитка, раковини та унітази в поганому стані.

РБК-Україна

На кожному з фото є папірець із датою знімка – 24 серпня 2021 року. Так студенти хочуть уберегтися від спекуляцій про нібито застарілу інформацію про стан гуртожитків.

Нині керівництво вишу все ж визнало, що кімнати та санвузли дуже далекі від ідеальних.

РБК-Україна

Нова реакція керівництва закладу з'явилася на сайті НАУ.

У пресслужбі знову наголосили, що фотографії, опубліковані два тижні тому, - це фейк, а ось свіжі світлини, які показали студенти - відповідають дійсності.

Керівництво НАУ також визнало, що за останні п'ять років не провели жодного ремонту.

"Так, окремі приміщення деяких гуртожитків університету, м’яко кажучи, перебувають у не найкращому стані. За останні 5 років, в жодному гуртожитку університету не було проведено капітального ремонту, а поточні ремонтні роботи з оновлення, як приміщень загального користування, так і студентських кімнат, теж не здійснювалося. Хоча кошти, передбачені на такі потреби, вочевидь були, адже студенти завжди оплачували проживання згідно зі встановленими тарифами", - повідомило керівництво вишу.

В адміністрації ВНЗ визнали необхідність проведення капітального ремонту та додали, що відповідні факти недбальства, нецільового використання бюджету НАУ й проведення сумнівних закупівель представниками попереднього керівництва університету сьогодні є предметом низки кримінальних проваджень Нацполіції та ДБР.

"Так, шкода і боляче бачити до якого сумного стану колишньою адміністрацією ЗВО були доведені не лише приміщення гуртожитків, але й їх фасади, наприклад, та навіть входи", - йдеться у повідомленні НАУ.

Керівництво НАУ запевняє, що у гуртожитках студмістечка НАУ в черговому режимі постійно проводяться ремонтні роботи з усунення аварійно-побутових ситуацій, заміна пошкодженого сантехнічного обладнання, столярні роботи, ремонт електромережі та реставрація меблів.

Зазначимо, що знімальну групу ТСН до гуртожитку не пустили, мовляв, карантинні обмеження.

Розбита раковина, жахливий туалет і затоплені стелі: чи справді гуртожиток НАУ в жахливому стані

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