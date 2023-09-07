Шістьом російським загарбникам, які мародерили під час окупації Київщини, оголошено підозри: фото

Воєнні злочинці не гребували нічим – вони забрали навіть лижні костюми, взуття та лижі.

Шістьом російським загарбникам, які мародерили під час окупації Київщини, оголошено підозри. Воєнні злочинці не гребували нічим – вони забрали срібні медалі про закінчення школи та іменні нагородні медалі, які були виготовлені не з дорогоцінного металу. Також окупанти викрали навіть лижні костюми, взуття та лижі.

Про це повідомляє Національна поліція.

За даними правоохоронців, росіяни під час тимчасової окупації села Богданівка на Київщині в березні 2022 року поселились в одному з будинків та розграбували усе майно.

Загарбники фільмували свої дії, щоби похизуватися “подвигами” перед родичами в росії.

Поліцейські встановили, що до цього воєнного злочину причетні:

чотири командири відділень зенітно-ракетної батареї №6 танкового полку військової частини N93992 центрального військового округу зс рф;

два стрілки-зенітники цього підрозділу.

Фото: Нацполіція

Під час окупації села вони разом з іншими загарбниками увірвалися до будинку, в підвалі якого переховувалися від обстрілів мешканці села. Росіяни познущалися з людей, одного з них поранили.

Фото: Нацполіція

Ці шестеро з них залишилися проживати в будинку та надалі вивезли з нього усе цінне майно потерпілого, завантаживши його на БМП.

Фото: Нацполіція

Загалом росіяни викрали з цього будинку майна на понад 223 тисячі гривень.

Фото: Нацполіція

Серед викраденого – дорогі електроінструменти, побутова техніка, срібні та золоті прикраси, одяг, спортивне знаряддя, телевізор, принтер, срібні ложки тощо.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, поліцейські повідомили про підозру окупанту з Бурятії, який зґвалтував жінку під час окупації Київщини.

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