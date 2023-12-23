Схема на 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів: заарештували чиновника Міноборони (фото, відео)

Посадовець перебуватиме під вартою щонайменше до 19 лютого 2024 року.

У Києві суд обрав запобіжний захід чиновнику Міністерства оборони України, якого підозрюють у схемі на 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для української армії.

Про це повідомила речниця Офісу генерального прокурора Надія Максимець.

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора суд обрав керівнику Головного управління Міноборони запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - розповіла Максимець.

Посадовець перебуватиме під вартою щонайменше до 19 лютого 2024 року.

Нагадаємо, у Міноборони кажуть, що гроші повернуть. За словами представника Міноборони Ілларіона Павлюка, юристи вивчають механізми, як правильно зараз розірвати контракт і повернути гроші, які переказали виробнику боєприпасів в результаті корупційної схеми.

Скандал із закупівлею снарядів для ЗСУ

Напередодні стало відомо, що СБУ у співпраці з Міністерством оборони змогла ліквідувати корупційну схему. Вона стосувалася придбання боєприпасів для військових.

У Києві затримали керівника одного з управлінь відомства, який причетний до оборудки. Його усунули від виконання службових обов’язків. Фігуранту загрожує до 15 років тюрми.

Зловмисник безпідставно продовжив дію попередньої угоди із підприємством-спецекспортером. Після продовження старого договору іноземній фірмі-посереднику перерахували майже 1,5 мільярда гривень. Це на 30% дорожче, ніж було б за умови прямих постачань.

СБУ затримали чиновника Міноборони на розкраданні

Читайте також: