Шахраї збирають кошти нібито на ЗСУ від імені голови Макарівської громади: що відомо

Вадим Токар наголосив, що ані він, ані старости, ані заступники нікому не телефонують з проханням переказати кошти на картку або ж передати їх готівкою.
Шахраї від імені голови Макарівської громади Вадима Токаря телефонують до людей і просять переказати кошти нібито на підтримку ЗСУ на приватну картку.
Про це повідомив сам очільник громади у Telegram.
"Невідомі особи телефонують від мого імені, просять переказати кошти нібито на підтримку ЗСУ на приватну картку. Пропонують від мого імені "допомогу" в продажу земельних ділянок, будинків, квартир. Звісно, за винагороду", — йдеться у повідомленні.
Голова громади наголосив, що ані він, ані старости, ані заступники та інші працівники нікому не телефонують з проханням перевести кошти на картку або ж передати їх готівкою.
Людей закликають бути уважними, шахраї можуть телефонувати, писати, комунікувати в інший спосіб від імені голови громади чи представлятись співробітниками селищної ради.
Нагадаємо, раніше відомий ветеран Олег Симороз заявив про викриття псевдоволонтерів у Києві.
Читайте також: